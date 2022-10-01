На Николаевщине горел гостинично-ресторанный комплекс – причина устанавливается

В среду, 12 октября, в 04:25 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре гостинично-ресторанного комплекса на трассе М-05 «Одесса-Николаев» на территории Кривоозерской территориальной громады Первомайского района.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

На место были направлены николаевские и одесские пожарные. Пожар на площади 150 кв. м в 05:40 локализовали и в 07:20 ликвидировали. Ее причина устанавливается. Огнем уничтожена баня, повреждена крыша, перекрытие и мебель.

От ГСЧС привлекалось 4 единицы техники и 16 человек. Также на месте работали пожарные местной пожарной команды «Тридубы» и сотрудники полиции.

По информации «Преступности.НЕТ», речь идет о гостинично-рестораном комплексе «Колыба». Поджог в качестве возможной причины пожара не рассматривается.