В Киеве автомобиль сбил известного журналиста-расследователя

В Киеве 13 октября журналиста-расследователя "Украинской правды" Михаила Ткача сбил автомобиль.

Об этом Ткач написал на своей Facebook-странице.

«Сегодня утром на пешеходном переходе меня сбила машина. Ничего серьезного. Ушибы. Я не склонен связывать этот случай с профессиональной деятельностью, но и водителя ВАЗа, который нажал газ перед пешеходным и передо мной тоже сложно понять. Полиция быстро работает как часы. Спасибо. Друзья, я сделал рентген и пошел работать. От госпитализации отказался», – сообщил он.

Столичные полицейские возбудили уголовное производство по факту ДТП. Предварительно установлено, что 44-летний водитель автомобиля ВАЗ на нерегулируемом пешеходном переходе не заметил пешехода, вовремя не затормозил и наехал на него.