В Николаеве во время пожара в квартире пострадал мужчина

В Николаеве ночью 14 октября во время пожара в квартире пострадал мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций Николаевской области.

В 03:16 14 октября в Службу спасения известили о пожаре в трехкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по улице Парковой.

По прибытию пожарных стало известно, что в результате возгорания получил ожоги мужчина 1960 года рождения. В дальнейшем пострадавший госпитализирован в ожоговое отделение Николаевской городской больницы №3.

Пожарные ликвидировали пожар площадью шесть квадратных метров в 03:45. Его причина устанавливается.

К тушению привлекались две единицы техники и восемь человек ГСЧС. Также на месте работали сотрудники полиции и медики. Из-за плотного задымления спасатели работали звеном газодымозащиты.