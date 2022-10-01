На Николаевщине из реки достали 40 старых снарядов – пиротехники их взорвали

В Николаевской области 13 октября пиротехнической группой ГСЧС путем контролируемого подрыва уничтожено 40 боеприпасов времен прошлых войн.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Взрывоопасные находки были обнаружены во время плановых работ по разминированию Николаевской области, которые продолжались с 3 по 13 октября.

Группой пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС проводились работы по обследованию акватории реки Южный Буг в районе городского пляжа города Новой Одессы на наличие взрывоопасных предметов.

В течение 10 дней водолазным расчетом обследована акватория площадью 10,5 гектара и изъята 40 боеприпасов времен прошлых войн, уничтоженных контролируемым подрывом в специально отведенном месте.