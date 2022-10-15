В Харькове задержали бывшего милиционера из экспертного центра, торговавшего оружием

В Харькове внутренняя безопасность Нацполиции задержала 47-летнего бывшего милиционера, подозреваемого в торговле оружием.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

Подозреваемый ранее проходил службу в Харьковском научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД.

«Подполковник милиции решил наладить сбыт огнестрельного оружия в Харькове. Автомат Калашникова злоумышленник продавал за 1200 долларов США, а пистолет Макарова – за 50 тысяч гривен. Для оптовых покупателей действовала система скидок в зависимости от количества единиц приобретенного товара», - говорится в сообщении.

Полиция задокументировала факт продажи оружия и собрала достаточное количество доказательств причастности бывшего милиционера к уголовным сделкам.

Сотрудники внутренней безопасности, следователи полиции и бойцы спецподразделения КОРД провели у фигуранта санкционированные обыски. По результатам мероприятий изъято оружие и патроны к нему, деньги, разрешение на ношение оружия с признаками подделки. Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.