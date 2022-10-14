В Лондоне экологические «активисты» пытались повредить известную картину Ван Гога

Активистки инициативы Just Stop Oil в Национальной галерее в Лондоне залили томатным супом работу Ван Гога «Подсолнухи».

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на Sky News.

Две девушки вошли в комнату галереи около 11 утра и вылили содержимое двух банок томатного супа Heinz на знаменитую картину 1888 года, стоимость которой составляет £72,5 миллиона. Они приклеили по одной руке к стене под картиной, а затем одна из них закричала:

- Что ценнее – искусство или жизнь? Это стоит больше еды? Стоит ли оно больше правосудия?

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU — Damien Gayle (@damiengayle) October 14, 2022

Это 14-й день демонстраций, связанных с группой Just Stop Oil. Они хотят, чтобы правительство приостановило действие новых лицензий на нефть и газ.