В Лондоне экологические «активисты» пытались повредить известную картину Ван Гога

прочтения: 322
15.10.2022 02:49

Активистки инициативы Just Stop Oil в Национальной галерее в Лондоне залили томатным супом работу Ван Гога «Подсолнухи».

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на Sky News.

Две девушки вошли в комнату галереи около 11 утра и вылили содержимое двух банок томатного супа Heinz на знаменитую картину 1888 года, стоимость которой составляет £72,5 миллиона. Они приклеили по одной руке к стене под картиной, а затем одна из них закричала:

- Что ценнее – искусство или жизнь? Это стоит больше еды? Стоит ли оно больше правосудия?

Это 14-й день демонстраций, связанных с группой Just Stop Oil. Они хотят, чтобы правительство приостановило действие новых лицензий на нефть и газ.

– Вас больше беспокоит защита картины? Или защита нашей планеты и людей? Горючее недоступно для миллионов голодных и замерзших семей. Они не могут себе позволить даже разогреть банку супа, – добавила девушка.

    Фотофакт