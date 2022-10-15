Украинским инженерам удалось восстановить резервное питание к Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что украинским инженерам удалось восстановить резервное питание к ЗАЭС.

Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

«Украинским инженерам удалось восстановить резервное питание Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что стало чрезвычайно необходимым после того, как станция дважды за последнюю неделю потеряла полный доступ к внешней электроэнергии», - говорится в сообщении.

На атомную станцию также доставили горючее семью грузовиками для работы дизельных генераторов. Пять грузовиков прибыли из Запорожья, а еще два – с территории, которую контролирует РФ. Сейчас на станции горючего должно хватить для работы дизельных генераторов минимум на десять дней в случае потери внешнего питания.

Добавляется, что когда подключение ЗАЭС к высоковольтной линии было временно прекращено в субботу и снова в среду из-за повреждений, вызванных обстрелами, станции пришлось полагаться на аварийные дизельные генераторы для электроэнергии, пока линию не восстановили.

Как известно, в конце сентября Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) начало ряд переговоров по созданию зоны ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции, с марта 2022 года оккупированной российскими военными.

14 октября Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о прогрессе в создании защитной зоны для Запорожской АЭС после своих визитов в рф и Украину.