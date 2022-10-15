В Турции из-за взрыва на шахте погибли как минимум 40 человек

В результате взрыва на угольной шахте на севере Турции погибли как минимум 40 человек.
Об этом сообщают турецкие СМИ.
Взрыв произошел 14 октября в 18:15 по местному времени. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что в тот момент на шахте трудились 110 горняков. 49 из них находились в непосредственной близости к месту взрыва. Спасти удалось 58 работников
Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что, по предварительным данным, причиной произошедшего стал взрыв газа.
Президент Турции Реджеп Эрдоган отменил все мероприятия, запланированные на 15 октября, и собирается приехать на место происшествия. Прокуратура провинции Бартын возбудила уголовное дело по факту взрыва на шахте.
“Beni götürme sakın ağabey. Ben iki dakika durayım şurada, gideceğim”
Kendisini değil, geride bıraktığı arkadaşlarını düşündü. #Bartın'da madenden çıkarılan işçi, ambulansla gitmemek için ilk yardım ekiplerine böyle direndi. pic.twitter.com/BT6TTw8lIb— TRT HABER (@trthaber) October 14, 2022