В Турции из-за взрыва на шахте погибли как минимум 40 человек

В результате взрыва на угольной шахте на севере Турции погибли как минимум 40 человек.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

Взрыв произошел 14 октября в 18:15 по местному времени. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что в тот момент на шахте трудились 110 горняков. 49 из них находились в непосредственной близости к месту взрыва. Спасти удалось 58 работников

Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что, по предварительным данным, причиной произошедшего стал взрыв газа.

Президент Турции Реджеп Эрдоган отменил все мероприятия, запланированные на 15 октября, и собирается приехать на место происшествия. Прокуратура провинции Бартын возбудила уголовное дело по факту взрыва на шахте.