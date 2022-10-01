В центре Николаева в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей

Вечером в субботу, 15 октября, на перекрестке улиц Никольская и Декабристов в Николаеве столкнулись автомобили Toyota Highlander и Chevrolet Aveo.
Об этом сообщает издание «Новости-N».
Toyota, ехавшая по улице Декабристов, со стороны Спасской, в направлении Адмиральской, на перекрестке не пропустила Chevrolet, двигавшийся по улице Никольской со стороны Лягина в направлении Пушкинской.
В результате ДТП пострадали 5 человек: все они ехали в автомобиле Chevrolet. Среди пострадавших двое несовершеннолетних детей 7 и 15 лет.
Всех пострадавших с места происшествия доставили в лечебные учреждения.
Оба автомобиля получили значительные механические повреждения.