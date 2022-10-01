В Николаеве патрульный и нацгвардеец спасли самоубийцу, прыгнувшую с моста

В Николаеве 15 октября патрульный и нацгвардеец спасли женщину из реки.
Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.
Около 13 часов патрульный Иван Ботнар и нацгвардеец Дмитрий Донченко патрулировали в Центральном районе города. На Ингульском мосту они заметили женщину, которая перелезла через ограждение и спрыгнула вниз.
“Не колеблясь, Иван и Дмитрий сбросили с себя снаряжение, нырнули в холодную воду и вытащили женщину на берег. После оказания медицинской помощи 34-летнюю спасенную передали медикам. Гордимся нашими защитниками и благодарим за спасенную жизнь”, - говорится в сообщении.