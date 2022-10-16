В Днепропетровской области в ДТП погиб один человек, еще пять пострадали

В Днепропетровской области в результате ДТП погиб 1 человек и 5 человек пострадали, среди них 3 ребенка.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Авария произошла 16 октября на автодороге Н11 Днепр–Кривой Рог–Николаев, за пределами поселка Софиевка Криворожского района. В результате столкновения трех легковых автомобилей, ВАЗ-2103, Mazda и ВАЗ-2110, погиб 1 человек и пострадало 5 человек, из них 3 ребенка: два мальчика в возрасте трех лет и 14-летняя девочка.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента разрезали конструкции автомобиля ВАЗ-2103 и вытащили пострадавшего водителя.

Пострадавшие мужчина, женщина, девочка и двое мальчиков с разными травмами направлены в городскую больницу. Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.