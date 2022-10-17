В результате обстрела оккупантов на ЗАЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью

Запорожская АЭС снова работает на дизель-генераторах, из-за обстрела российских войск 17 октября на станции отключилась последняя линия связи с энергосетью.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК « Энергоатом».

«Сегодня, 17 октября, российские террористы в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории, в результате чего в 03:59 отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская. В переходном процессе из-за кратковременного снижения напряжения отключался резервный трансформатор собственных нужд ЗАЭС и произошел запуск дизель-генераторов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты сменили тактику и сейчас пытаются шантажировать Украину и весь мир ракетными обстрелами дистанционных подстанций, через которые питается АЭС. Кроме того, отключилась линия связи 750 кВ Пивденноукраинская АЭС – Днепровская, но без влияния на погрузку ПАЭС.

В «Энергоатоме» призвали международное сообщество принять меры по скорейшей демилитаризации ЗАЭС, выводу с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира.

Напомним, что в результате ракетных обстрелов со стороны российских военных 12 октября была повреждена подстанция «Днепровская», из-за чего Запорожская АЭС снова оказалась обесточенной. На станции включились дизель-генераторы.