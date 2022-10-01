Опубликованы фото и видео поврежденной взрывом трубы «Северного потока-1»

Операторы глубоководного дрона норвежской компании Blueye Robotics сделали снимки одной из точек разрыва трубы газопровода Северный поток-1 на дне Балтийского моря.

Фото опубликовало издание Expressen.

Фото сделаны на глубине 75-76 метров. Подводная камера зафиксировала повреждение трубы, разорванной во время предполагаемой диверсии.

Первые выводы инспекции Швеции, проведённой в месте прорыва труб « Северных потоков», укрепили версию диверсии. Швеция ранее отказалась поделиться с россией результатами своего расследования.

Напомним, 26 сентября стало известно об утечке на двух нитях «Северного потока – 1» и одной ните «Северного потока – 2». В шведском МИД заявили, что вызвали взрывы. В ООН сообщили, что прорывы в системе газопровода «Северный поток – 1» в Балтийском море привели к наибольшему из когда-то зарегистрированных выбросов метана.

Расследование происшествия ведут Копенгаген, Стокгольм и Берлин. В ЕС утечку признали диверсией. 29 сентября российская генпрокуратура возбудила уголовное дело по акту международного терроризма.

По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, за подрывами газопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2, скорее всего, стоят российские спецслужбы.