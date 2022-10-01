В центре Николаева в комендантский час раздался взрыв – уничтожен памятник милиционерам

В центре Николаева вечером 19 октября раздался взрыв. В его результате уничтожен памятник погибшим милиционерам (памятник Солдатам правопорядка, "памятник чекистам").

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

“Эпично. Российские оккупанты решили только что вопрос с памятником”, - написал он.

“Если это взрыв от взрывчатки – будут отвечать по закону. Кто бы это ни был”, - добавил позже Ким.

В результате взрыва в окрестных домах повреждены окна. Масштаб ущерба пока неизвестен.

Напомним, что этот памятник планировали снести с 2016 года в рамках декоммунизации. Недавно вокруг него возник конфликт между сторонниками сноса и ветеранами МВД. Ночью 16 октября его разрисовали надписями "чекисты". В результате взрыва памятник полностью уничтожен.

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Памятник установили в честь 60-летия советской милиции, он посвящен сотрудникам милиции Николаевской области, погибшим в боях за Родину в годы Второй Мировой войны, а также погибшим во время исполнения служебного долга.

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Напомним, что комендантский час действует с 22:00. Его вводят для уменьшения количества жертв в военное время, для поддержания правопорядка и противодействия ДРГ.