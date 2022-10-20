В Николаеве на крыше дома обнаружили неразорвавшийся кассетный снаряд

В Николаеве спасатели изъяли упавший на крышу дома российский кассетный снаряд.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Судя по всему, во время обстрелов, произошедших недели или месяцы назад, кассетный снаряд упал на крышу и скатился к карнизу. К счастью, он не разорвался.

Всего за сутки группа пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения работала по 10 адресам. Сотрудники ГСЧС изъяли 15 взрывоопасных предметов.