Полиция разыскивает жителя Николаевщины, который ушел из дома и исчез

Полицейские Первомайщины устанавливают местонахождение Владимира Чорновила.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
В отдел полиции обратилась жительница Первомайского района с заявлением о том, что Черновол Владимир Анатольевич 1969 года рождения, проживающий в одном из сел района, два дня назад ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. О его местонахождении ныне женщине ничего не известно.
Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза голубые.
Был одет в камуфляжную кофту, темно-зеленого цвета брюки, серого цвета кроссовки и кепку.
Особые приметы: татуировка в форме буквы «В» на левой кисте и шрам носе.
«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Первомайский районный отдел полиции по адресу: г. Первомайск, ул. Грушевского, 29 или по телефонам (068)314-29-49, (093)631-84-50, (066)328-78-00, 102», – обратились в полиции.