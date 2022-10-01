Полиция разыскивает жителя Николаевщины, который ушел из дома и исчез

Полицейские Первомайщины устанавливают местонахождение Владимира Чорновила.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В отдел полиции обратилась жительница Первомайского района с заявлением о том, что Черновол Владимир Анатольевич 1969 года рождения, проживающий в одном из сел района, два дня назад ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. О его местонахождении ныне женщине ничего не известно.

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза голубые.

Был одет в камуфляжную кофту, темно-зеленого цвета брюки, серого цвета кроссовки и кепку.

Особые приметы: татуировка в форме буквы «В» на левой кисте и шрам носе.