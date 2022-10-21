В Николаевской области возможны перебои на спецлиниях «101» и «112» – граждан просят звонить прямо в части ГСЧС

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21.10.2022 12:13

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области сообщает, что при перебоях на специальных линиях «101» и «112» для информирования подразделений о пожарах и ЧС необходимо использовать номера телефонов соответствующих спасательных подразделений.

- оперативно-диспетчерская служба города Николаев (0512) 77-60-28

- 3 ГПСЧ: (0512) 53-09-53; 0639792338

- 4 ГПСЧ: (0512) 53-09-54; 0639792395

- 5 ГПСЧ: (0512) 53-09-55; 0639792417

- Арбузинка (6 ГПСЧ): 0687678151

- Баштанка (7 ГПСЧ): 0979708072

- Березанка (8 ГПСЧ): 0639792483

- Березнеговатое (9 ГПСЧ): 0961373882

- Братское (10 ГПСЧ): 0513191101

- Веселиново (11 ГПСЧ): 0934765507

- Вознесенск (12 ГПСЧ): 0958067655

- Врадиевка (13 ГПСЧ): 0982248717

- Доманёвка (14 ГПСЧ): 0957034145

- Еланец (15 ГПСЧ): 0978809530

– Воскресенск (16 ГПСЧ): 0639792730

- Казанка (17 ГПСЧ): 0681535133

- Кривое Озеро (18 ГПСЧ): 0983331485

- Весняное (19 ГПСЧ): 0680715243

- Новый Буг (20 ГПСЧ): 0639793469

– Новая Одесса (21 ГПСЧ): 0988468306

- Очаков (22 ГПСЧ): 0639792605

– Первомайск (23 ГПСЧ): 0680558423

- Южноукраинск (25 ГПСЧ): 0934261697

Фотофакт