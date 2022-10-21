В Николаевской области возможны перебои на спецлиниях «101» и «112» – граждан просят звонить прямо в части ГСЧС

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области сообщает, что при перебоях на специальных линиях «101» и «112» для информирования подразделений о пожарах и ЧС необходимо использовать номера телефонов соответствующих спасательных подразделений.
- оперативно-диспетчерская служба города Николаев (0512) 77-60-28
- 3 ГПСЧ: (0512) 53-09-53; 0639792338
- 4 ГПСЧ: (0512) 53-09-54; 0639792395
- 5 ГПСЧ: (0512) 53-09-55; 0639792417
- Арбузинка (6 ГПСЧ): 0687678151
- Баштанка (7 ГПСЧ): 0979708072
- Березанка (8 ГПСЧ): 0639792483
- Березнеговатое (9 ГПСЧ): 0961373882
- Братское (10 ГПСЧ): 0513191101
- Веселиново (11 ГПСЧ): 0934765507
- Вознесенск (12 ГПСЧ): 0958067655
- Врадиевка (13 ГПСЧ): 0982248717
- Доманёвка (14 ГПСЧ): 0957034145
- Еланец (15 ГПСЧ): 0978809530
– Воскресенск (16 ГПСЧ): 0639792730
- Казанка (17 ГПСЧ): 0681535133
- Кривое Озеро (18 ГПСЧ): 0983331485
- Весняное (19 ГПСЧ): 0680715243
- Новый Буг (20 ГПСЧ): 0639793469
– Новая Одесса (21 ГПСЧ): 0988468306
- Очаков (22 ГПСЧ): 0639792605
– Первомайск (23 ГПСЧ): 0680558423
- Южноукраинск (25 ГПСЧ): 0934261697