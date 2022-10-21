В Николаевской области возможны перебои на спецлиниях «101» и «112» – граждан просят звонить прямо в части ГСЧС

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области сообщает, что при перебоях на специальных линиях «101» и «112» для информирования подразделений о пожарах и ЧС необходимо использовать номера телефонов соответствующих спасательных подразделений.

- оперативно-диспетчерская служба города Николаев (0512) 77-60-28 - 3 ГПСЧ: (0512) 53-09-53; 0639792338 - 4 ГПСЧ: (0512) 53-09-54; 0639792395 - 5 ГПСЧ: (0512) 53-09-55; 0639792417 - Арбузинка (6 ГПСЧ): 0687678151 - Баштанка (7 ГПСЧ): 0979708072 - Березанка (8 ГПСЧ): 0639792483 - Березнеговатое (9 ГПСЧ): 0961373882 - Братское (10 ГПСЧ): 0513191101 - Веселиново (11 ГПСЧ): 0934765507 - Вознесенск (12 ГПСЧ): 0958067655 - Врадиевка (13 ГПСЧ): 0982248717 - Доманёвка (14 ГПСЧ): 0957034145 - Еланец (15 ГПСЧ): 0978809530 – Воскресенск (16 ГПСЧ): 0639792730 - Казанка (17 ГПСЧ): 0681535133 - Кривое Озеро (18 ГПСЧ): 0983331485 - Весняное (19 ГПСЧ): 0680715243 - Новый Буг (20 ГПСЧ): 0639793469 – Новая Одесса (21 ГПСЧ): 0988468306 - Очаков (22 ГПСЧ): 0639792605 – Первомайск (23 ГПСЧ): 0680558423 - Южноукраинск (25 ГПСЧ): 0934261697