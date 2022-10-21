«Укрэнерго» ввело ограничение энергоснабжения в Киеве и четырех областях

Из-за резкого роста уровня потребления электроэнергии Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

"Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования", - отметили в национальной энергетической компании.

В «Укрэнерго» напомнили, что их диспетчеры принимают решение о временном отключении: если в каком-то регионе они видят растущее потребление, а в ближайшее время туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных россией разрушений, то в таком регионе водятся временные ограничения.

«Соответственно, ваше экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений, помните об этом», – обратились в компании.

Некоторые местные администрации также сделали заявления об ограничениях.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский пояснил , что чем ответственнее украинцы будут экономить электроэнергию, тем короче будут графики отключений.