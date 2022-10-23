На российском заводе, где изготовляют снаряды к «Градам» и «Смерчам» произошел пожар - есть погибшие

В субботу, 22 октября, на Пермском пороховом заводе, где делают заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч» и комплексам ПВО, произошел пожар - двое погибли, есть пострадавший.

Об этом сообщает рад российских СМИ.

По данным «112», возгорание произошло в корпусе с производством пластмасс на площади 20 квадратных метров, пожарные уже потушили огонь.

Тела двух работников обнаружили на территории завода, еще один пострадал. В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что для ликвидации силы и средства не привлекались, на месте работают спецподразделения и службы завода.

По данным издания «АиФ» тело еще одного погибшего достали после полуночи, таким образом количество жертв возросло до трех.

Известно, что это не первое ЧП на заводе после начала полномасштабной войны - в мае на этом заводе в результате пожара погибли две женщины.

Напомним, как на российском заводе, где производят военную оптику, горел склад