В Николаевской области из-за неосторожного курения в доме погиб мужчина

22 октября в Николаевской области суток зарегистрировано шесть пожаров, не связанных с ведением боевых действий. В одном из них погиб мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций Николаевской области.

Так, в городе Новая Одесса по улице Спасская в результате неосторожности при курении загорелись матрас и кровать в жилом доме. Спасателей об этом известили в 09:39. Пожар потушили пожарные 21-й ГПСЧ 2-го ГПСО в 10:00 на площади 5 квадратных метров. В доме обнаружено тело погибшего мужчины, 1955 года рождения.

А в Первомайске к пожару жилого дома по улице Гетьмана Мазепы привело нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Сообщение о возгорании поступило на пункт связи 23-й ГПСЧ 5-го ГПСО . В 15:27 пожар ликвидирован на площади 2 квадратных метра.

Другие четыре эпизода - это пожары мусора, кустарников, сухой травы и камыша на открытых территориях и в неэксплуатированном сооружении. Зарегистрированы данные случаи в селе Попельное Березанской ТГ Николаевского района, городе Баштанка Баштанского района, селе Мартыновское и городе Вознесенск Вознесенского района. Общая площадь, которую прошел огонь, составила более 2 гектаров. Причины возникновения либо устанавливаются, либо к возгораниям привело неосторожное обращение с огнем. Подразделениями Главного управления обеспечено оперативное реагирование на все сообщения.