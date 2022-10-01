Во Львовской области поезд переехал BMW: два человека погибли, еще два в реанимации

Ночью в воскресенье 23 октября, в селе Оброшино Львовской области, легковой автомобиль столкнулся с электропоездом «Ужгород-Львов». В результате транспортного происшествия погибли два человека.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Известно, что 20-летний житель одного из сел Львовского района управлял BMW 530, выехал на регулируемый железнодорожный переезд и столкнулся с электропоездом.

От полученных в результате ДТП травм двое пассажиров автомобиля – жители района, мужчины в возрасте 20 и 21 год, – погибли на месте происшествия.

Водитель автомобиля и еще один пассажир, 19-летний житель района, получили телесные повреждения и госпитализированы в реанимацию.

В полиции Львова открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными.

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