В Германии «активисты» в знак протеста облили картофельным пюре картину Моне

Активисты группы Letzte Generation ("Последнее поколение") 23 октября облили картофельным пюре картину "Стога сена" французского импрессиониста Клода Моне, экспонируемую в музее Барберини в Потсдаме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Двое из активистов облили картину Моне, после чего приклеили свои ладони к стене у произведения искусства. Всего в акции принимали участие четверо представителей Letzte Generation.

- Люди голодают, люди замерзают, люди умирают – мы находимся в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь, - томатный суп или картофельное пюре на картинах… Эта картина не будет иметь значения, если мы будем вынуждены бороться за пропитание, - заявила одна из активисток.

Пресс-секретарь музея Барберини Каролин Штранц подтвердила, что на картину "Стога сена" было вылито картофельное пюре. Ущерб, нанесенный полотну Моне, еще будут оценивать. Стоимость картины в 2019 году составила 110,7 миллионов долларов.

We make this #Monet the stage and the public the audience. If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it - to make society remember that the fossil fuel course is killing us all: Them we'll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ — Letzte Generation (@AufstandLastGen) Октябрь 23, 2022

Действия Letzte Generation подверг резкой критике мэр Потсдама Майк Шуберт, назвав их "культурным варварством", а также министр культуры земли Бранденбург Маня Шюле. Подобные акции под лозунгом "Что дороже – искусство или жизнь?" движение Letzte Generation проводит регулярно, привлекая внимание к проблемам климата.

Напомним, на прошлой неделе протестующие, называющие себя эко-активистами группы Just Stop Oil, облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.