Северная и Южная Корея обменялись выстрелами в приграничном районе

Северная и Южная Корея обменялись предупредительными выстрелами у западного побережья.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи и военных КНДР

Страны обвинили друг друга в нарушении западной морской границы на фоне повышенной военной напряженности.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что северокорейское торговое судно пересекло Северную разграничительную линию, фактическую морскую границу. Южная Корея выдала предупреждение и произвела предупредительные выстрелы, чтобы отогнать судно. В Южной Корее назвали действия Севера «провокацией» и нарушением двустороннего военного пакта 2018 года, запрещающего «враждебные действия» в приграничных районах.

Военные Севера заявили, что выпустили 10 артиллерийских снарядов после того, как южнокорейский военный корабль нарушил границу.

В последние недели Северная Корея несколько раз запускала баллистические ракеты малой дальности и сотни артиллерийских снарядов со своего восточного и западного побережья в знак протеста против военных действий Сеула. На прошлой неделе войска Южной Кореи начали ежегодные учения по обороне, которые продлятся до 28 октября. Пхеньян назвал учения провокацией и пригрозил ответными мерами.