За сутки в Николаевской области возникло четыре пожара в жилье

В Николаевской области в течение суток 23 октября возникло четыре пожара в жилом секторе

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 12:42 на спецлинию 101 известили о пожаре здания, которое не эксплуатируется на улице Центральная усадьба в городе Вознесенск. Очередное отделение прибывшей на место 12-й государственной пожарно-спасательной части потушило пламя на площади 20 квадратных метров.

В 17:19 поступило сообщение о возгорании хозяйственного здания на территории частного домовладения по улице Черкасской в селе Зайчевское Мешково-Погореловской территориальной громады Николаевского района. На площади 15 квадратных метров возгорания потушили пожарные 1-й ГПСЧ.

На улице Победы в селе Мигия Первомайского района горела входная дверь в квартиру. До прибытия пожарных пожар потушили граждане.

В трех случаях причина пожаров устанавливается.

В 23:52 на улице Софийской в селе Софиевка Софиевской территориальной громады Баштанского района произошло короткое замыкание электросети в жилом доме. На площади 10 квадратных метров пожар потушили пожарные 20-й ГПСЧ.

В общей сложности к тушению пожаров привлекалось три единицы техники и 12 сотрудников ГСЧС.

Напомним, как на Николаевщине из-за неосторожного курения в доме погиб мужчина.