Под Харьковом пенсионерка подорвалась на мине, когда пасла коз

В Харьковской области возле пгт Казачья Лопань на мине взорвалась пенсионерка. Она наступила на снаряд, когда пасла коз.

Об этом сообщает в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«В Харьковском районе возле пгт Казачья Лопань на мине взорвалась 71-летняя женщина, которая пасла коз. Она госпитализирована с ранениями», – рассказал он.

Синегубов напомнил, что в регионе действует высокий уровень минной угрозы. Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают работы по разминированию территорий. Только за минувшие сутки был обезврежен 291 взрывоопасный предмет.

«Впрочем, пока разминируются только объекты критической инфраструктуры и основные дороги. Призываю всех быть максимально внимательными и осторожными, не ходить в леса, поля, обочинами дорог и т.д.», - добавил он.

Напомним, как на Харьковщине на мини взорвался автомобиль пиротехников – погибли два человека.