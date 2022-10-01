В Николаевской области во время пожара погибла женщина

В Очакове 25 октября на пожаре погибла женщина.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

В другом случае в Николаеве во время пожара мужчину спасли подразделения оперативно-спасательной службы ГСЧС. Отмечается, что оба пожара возникли из-за неосторожности во время курения. Всего за минувшие сутки возникло 5 пожаров в жилом секторе.

С начала года в Николаевской области зарегистрировано 683 пожара в жилом секторе. На пожарах погибли 38 граждан, из них 2 детей, травмированы 36 человек (8 детей), еще 52 человека спасены (7 детей).