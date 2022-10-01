На Николаевщине утром планируют массово отключить электроэнергию

В Николаевской области в четверг утром, 27 октября, запланированы стабилизационные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.

Как уточнили в ОВА, речь идет об отключении всех 10 групп с 07:15 на 4 часа. Более точные решения об отключении будет оперативно принимать облэнерго.

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Напомним, что стабилизационные отключения электроэнергии в Николаевской области начались во вторник, 25 октября. Потребителям отключают электроэнергию по группам. Список групп в формате pdf – https://bit.ly/3TDJ3uT.