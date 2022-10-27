В Николаеве ночью горел дом

В Николаеве ночью 27 октября возник пожар в частном доме.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
В 01:09 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что по улице Короткой в Николаеве загорелась крыша частного жилого дома.
На место выехал очередной караул 5-й государственной пожарно-спасательной части 2-го государственного пожарно-спасательного отряда. В 01:41 пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров.
Причина пожара устанавливается, однако в ГУ ГСЧС отметили, что он не связан с ведением боевых действий.
От ГСЧС работали восемь пожарных и два спецавтомобиля.