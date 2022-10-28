Из-за аварии на сети 36 населенных пунктов Николаевщины были без света - стабилизационные отключения пока не планируются

Утром пятницы, 28 октября, без электроснабжения осталось 36 населенных пунктов в двух районах Николаевщины. Они обесточены не в результате стабилизационных отключений, а из-за аварий в сетях.

Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».

Бригады АО «Николаевоблэнерго» приступили к ликвидации аварийных ситуаций в сетях.

Сейчас удалось заживить большую часть потребителей – из более чем 14 тысяч обесточенными остаются менее 2 тысяч.

Также в облэнерго отметили, что по состоянию на 12:00 28 октября на территории Николаевской области в стабилизационных отключениях нет нужды.