Голландские рыбаки спасли мужчину, который два дня пробыл в Северном море, держась за буй

Британец два дня держался за плавучий буй в Северном море, после того, как перевернулся на каяке, пока его не заметила команда голландского рыбацкого судна.
Об этом сообщает BILD.
- Погода в то время была не очень хорошая, море было немного неспокойным. Когда мы подошли к нему, я увидел, что он совершенно раздетый. Мы не могли подобраться к бую ближе, чем на пять метров, поэтому приготовили спасательный круг. Он прыгнул на него, - рассказал капитан Теунис де Бур.
Когда мужчина оказался на борту, он был переохлажден: температура тела составляла около 26 градусов, рассказали рыбаки. Они оповестили береговую охрану, и в течение десяти минут за пострадавшим прибыл вертолёт.
- Он сказал нам, что мимо проплыло много кораблей, но никто не видел его. Он был так счастлив, что мы нашли его. Он выпил много воды, ему очень хотелось пить. Он рассказал нам, что съел мидий и несколько крабов, которые висели на буе, — сказал капитан.