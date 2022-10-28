Голландские рыбаки спасли мужчину, который два дня пробыл в Северном море, держась за буй

Британец два дня держался за плавучий буй в Северном море, после того, как перевернулся на каяке, пока его не заметила команда голландского рыбацкого судна.

Об этом сообщает BILD.

- Погода в то время была не очень хорошая, море было немного неспокойным. Когда мы подошли к нему, я увидел, что он совершенно раздетый. Мы не могли подобраться к бую ближе, чем на пять метров, поэтому приготовили спасательный круг. Он прыгнул на него, - рассказал капитан Теунис де Бур.

Когда мужчина оказался на борту, он был переохлажден: температура тела составляла около 26 градусов, рассказали рыбаки. Они оповестили береговую охрану, и в течение десяти минут за пострадавшим прибыл вертолёт.