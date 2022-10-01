В Николаеве горели продовольственный и ветеринарный киоски

В субботу, 29 октября, в 06:10 Службу спасения сообщили о пожаре на углу Богоявленского проспекта и улицы Южной города Николаева.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

К месту были направлены два отделения 4-й государственной пожарно-спасательной части 2-го государственного пожарно-спасательного отряда и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию пожарные установили, что горят два киоска (1-й продовольственный, 2-й ветеринарный).

В 06.35 пожар локализовали и в 06.43 ликвидировали на площади 50 кв. м, его вызвало короткое замыкание электропроводки.

От ГСЧС работало 12 пожарных и 3 единицы техники. Дополнительно привлекались сотрудники полиции и аварийная бригада Николаевоблэнерго.