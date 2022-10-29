На Николаевщине столкнулись ВАЗ и мопед, пострадал один человек

В пгт Врадиевка в результате ДТП с участием легковушки и мопеда пострадала водитель мототранспорта.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Столкновение между автомобилем ВАЗ-21102 с прицепом и мопедом Jinan Qingqi под управлением 35-ти и 24-летних местных жителей соответственно произошло 28 октября, около 11:10, на перекрестке улиц Независимости и Родниковой в пгт Врадиевка.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель двухколесного транспортного средства получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.
В полиции также отметили, что в тот же день, 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053 двигаясь по автодороге Врадиевка-Сырово-Болгарка в направлении села Сырово, на 5 км + 870 м, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение автомобиля с перилами моста с последующим опрокидыванием его в кювет. В результате аварии водитель легковушки от полученных телесных повреждений погиб на месте.
В полиции расследуют обстоятельства обоих ДТП и ищут возможных свидетелей аварий.
«Правоохранители обращаются к гражданам, владеющим любой информацией об указанных ДТП, обратиться в отделение полиции №2 Первомайского районного отдела полиции по адресу: пгт Врадиевка, ул. Героев Врадиевщины, 22 или по телефонам (0235) 9-61-98, (067)171-12-83, (073)49-86-046, 102», – обратились в полиции.