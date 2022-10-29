На Николаевщине столкнулись ВАЗ и мопед, пострадал один человек

В пгт Врадиевка в результате ДТП с участием легковушки и мопеда пострадала водитель мототранспорта.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Столкновение между автомобилем ВАЗ-21102 с прицепом и мопедом Jinan Qingqi под управлением 35-ти и 24-летних местных жителей соответственно произошло 28 октября, около 11:10, на перекрестке улиц Независимости и Родниковой в пгт Врадиевка.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель двухколесного транспортного средства получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

В полиции также отметили, что в тот же день, 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053 двигаясь по автодороге Врадиевка-Сырово-Болгарка в направлении села Сырово, на 5 км + 870 м, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение автомобиля с перилами моста с последующим опрокидыванием его в кювет. В результате аварии водитель легковушки от полученных телесных повреждений погиб на месте.

В полиции расследуют обстоятельства обоих ДТП и ищут возможных свидетелей аварий.