Спасатели оказали помощь парапланеристам, потерявшим управление и упавшим в районе горы Гимба в Карпатах

В субботу, 29 октября после обеда к спасателям Закарпатья поступило сообщение от коллег из Львова о том, что во время полетов на параплане двое граждан потеряли управление и упали в районе горы Гимба Хустского района.
Об этом сообщает ГСЧС.
Как выяснилось, пострадали двое мужчин: львовянин 1964 и ужгородец 1982 года рождения.
В помощь парапланеристам отправились горные поисково-спасательные отделения села Нижние Ворота и села Пилипец в составе 8 человек на двух единицах техники.
«Специалисты-спасатели добрались до пострадавших, оказали доврачебную помощь и транспортировали их к подножию горы Гимба, где их уже ждали врачи экстренной медицинской помощи. Пилот параплана госпитализирован в Закарпатскую областную клиническую больницу им. А. Новака, пассажир от госпитализации отказался», - говорится в сообщении.