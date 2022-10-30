Спасатели оказали помощь парапланеристам, потерявшим управление и упавшим в районе горы Гимба в Карпатах

В субботу, 29 октября после обеда к спасателям Закарпатья поступило сообщение от коллег из Львова о том, что во время полетов на параплане двое граждан потеряли управление и упали в районе горы Гимба Хустского района.

Об этом сообщает ГСЧС.

Как выяснилось, пострадали двое мужчин: львовянин 1964 и ужгородец 1982 года рождения.

В помощь парапланеристам отправились горные поисково-спасательные отделения села Нижние Ворота и села Пилипец в составе 8 человек на двух единицах техники.