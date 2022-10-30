В Индии обрушился канатный мост – погибли 90 человек

В результате обрушения канатного моста в городе Морби штата Гуджарат в Индии погибли десятки людей, еще около 100 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of India.

Отмечается, что в момент обрушения на мосту находились около 150 человек. Через 15 минут после инцидента на место прибыли спасатели, пожарные и врачи. Около 40 человек удалось спасти, а 60 числятся пропавшими без вести.

Сообщается, что мост недавно был открыт для посещения после реконструкции. Он обрушился, поскольку не выдержал веса стоявших на нем людей.

Как сообщает "Зеркало недели", во время обрушения моста погиб 91 человек. Еще 70 пострадавших доставлены в больницы, около 100 человек на данный момент числятся пропавшими без вести.