В Индии обрушился канатный мост – погибли 90 человек

В результате обрушения канатного моста в городе Морби штата Гуджарат в Индии погибли десятки людей, еще около 100 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of India.
Отмечается, что в момент обрушения на мосту находились около 150 человек. Через 15 минут после инцидента на место прибыли спасатели, пожарные и врачи. Около 40 человек удалось спасти, а 60 числятся пропавшими без вести.
Сообщается, что мост недавно был открыт для посещения после реконструкции. Он обрушился, поскольку не выдержал веса стоявших на нем людей.
Pray for #Morbi 🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/6P373F3yia— Haji Yunus AAP (@HajiYunus_) October 30, 2022
Как сообщает "Зеркало недели", во время обрушения моста погиб 91 человек. Еще 70 пострадавших доставлены в больницы, около 100 человек на данный момент числятся пропавшими без вести.