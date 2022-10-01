На Луганщине оккупанты бросили в подвал российских «мобиков», которые отказались возвращаться под огонь ВСУ

В Луганской области оккупанты держат в подвалах около 20 мобилизованных россиян из-за их отказа идти на передовую без подготовки.

Об этом сообщает издание Astra.

- Они, гражданские люди, не прошли подготовку, практически сразу их кинули на передовую. Там мобилизованные попали под минометный обстрел, после чего вернулись в часть в Луганской области и обнаружили пропажу абсолютно всех личных вещей. Далее была снова команда идти на передовую, но понимая, что их туда отправляют без четко поставленной задачи, без необходимого набора вещей, для выполнения непонятных задач, они отказались. После чего у мужчин забрали оружие и посадили в подвал, - рассказал друг одного из мобилизованных.

Как он утверждает, во время пребывания в подвале от мобилизованных отказалось командование, и они отправились в военную комендатуру.

- В военной комендатуре всех пришедших посадили в камеру, тоже непригодную для нахождения там людей. Спустя 10 дней нахождения в камере приехали сотрудники прокуратуры и в ультимативной форме предоставили два варианта: идти на передовую или уголовное наказание в виде 10 лет строгого режима, - рассказывает друг удерживаемого мобилизованного.

Супруга другого мобилизованного рассказала, что сейчас отказников перевезли в помещение бывшей тюрьмы в Перевальском районе Луганской области.