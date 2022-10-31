В Одессе спасли младенца, которого мать родила в катакомбах

В Одессе представители городского совета вместе с полицией спасли родившегося два дня назад мальчика.

Об этом сообщила в Facebook начальница службы по делам детей Одесского городского совета Юлия Никандрова.

"Полиция провела пеший рейд. По предварительной информации, мать злоупотребляет наркотическими препаратами. Малыша родила прямо в катакомбах. Сейчас ребенок в безопасности. Какое счастье, что успели”, - рассказала она.

Напомним, ранее в Одессе патрульные задержали женщину, которая бросила младенца на произвол судьбы.