За прошедшую неделю в Николаеве 352 человека заболели коронавирусом

В Николаеве продолжает расти количество больных коронавирусом. За прошедшую неделю заболели 352 человека, всего по области – 894 человека.

Об этом сообщают в управлении здравоохранения городского совета.

По состоянию на 10 часов 31 октября 2022 года:

«Подтвержденных случаев COVID-19 в г. Николаеве всего – 94 019 (по области – 161 997). Выздоровело всего по г. Николаеву – 91 479, по области – 156 772. Умерло всего жителей г. Николаева – 2005 человек, по области умерло – 3626 человек. С начала вакцинальной кампании проведено всего – 439 298 прививок», - говорится в сообщении.

В управлении здравоохранения напоминают, что вакцинированные переносят заболевание полегче. Привиться можно в любом центре или пункте вакцинации. Все вакцины есть в наличии.

Адреса здесь.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине с началом осени вырос уровень заболеваемости COVID-19 .