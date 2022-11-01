В Николаеве ищут водителя, который повредил чужую машину и уехал с места ДТП

В Николаеве ищут неустановленный красный автомобиль со знаком "Такси", который повредил чужую машину и уехал.

Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

ДТП случилось 1 октября около 20:35 на улице Генерала Карпенко, возле домов №27, 29. Красный автомобиль, двигаясь задним ходом, столкнулся с припаркованным ВАЗ-2109, после чего уехал.

Патрульные просят граждан, имеющих какие-либо сведения об указанном ДТП, или местонахождении разыскиваемого автомобиля, сообщить по телефонам: (093)763-77-29, (098)053-33-31, (0512)53-18-44, 102 или обратиться по адресу: улица Новозаводская, 1Б/1, кабинет 113.