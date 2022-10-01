В центре Одессы произошел масштабный пожар в ресторане

31 октября в Одессе спасатели ликвидировали масштабный пожар в ресторанном комплексе в центре города.

Об этом сообщили в ГСЧС.

В 15:54 в Службу спасения поступило сообщение о задымлении в ресторане «Никос» по улице Греческой. По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит крыша и второй этаж здания. Посетители и персонал заведения самостоятельно вышли на улицу до прибытия подразделений ГСЧС.

Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов зрения и дыхания. Чтобы добраться до очага огня, спасатели использовали бензорезы для разбора шиферного покрытия. Пожар ликвидировали на площади 300 кв.м, его причина устанавливается.