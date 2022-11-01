На Николаевщине в результате ДТП погибли супруги и их 4-месячный ребенок – полиция разыскивает свидетелей

В понедельник, 31 октября, около 18:00 на 43км+300м автодороги Н-24 Благовещенское-Николаев, неподалеку пгт Побужское, произошло ДТП с участием легкового автомобиля Audi-A6 и грузовика КРАЗ, двигавшихся во встречном направлении.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

В результате столкновения транспортных средств 25-летний водитель легковушки, его 31-летняя жена и их 4-месячный ребенок погибли на месте происшествия. 51-летний водитель грузовика и его 45-ти и 51-летние пассажиры с телесными повреждениями разной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких человек». Санкция статьи предусматривает до десяти лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.