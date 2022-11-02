За прошедшие сутки на Николаевщине спасатели четыре раза выезжали тушить пожары, в том числе автомобиля

В течение вторника, 1 ноября, в Службу спасения четыре раза сообщали о пожарах разного характера на территории Николаевской области.

Об этом говорится в сообщении ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 07:54 поступило сообщение, что на улице Казарского в городе Николаеве произошел пожар легкового автомобиля «ВАЗ-2103». Спасатели в 08:22 его локализовали и в 08:05 ликвидировали на площади 1,5 кв. м. Причина пожара - разгерметизация топливной (газовой) системы автомобиля.

В 15:21 сообщили, что загорелось хозяйственное здание на улице Гамазина села Николаевка Братской территориальной громады Вознесенского района. Пожарные огонь локализовали в 15:43 и ликвидировали в 16:15 на площади 20 кв. м.

Также хозяйственное здание горело на улице Гагарина села Трихаты Ольшанской ТГ Николаевского района. О нем сообщили в 16:06. Пожар спасатели локализовали в 16.39 и ликвидировали в 17.12 на площади 30 кв. м. В обоих случаях причина устанавливается.

В 18:29 ГСЧС известили о возгорании кровли бани на частном домовладении на улице 295 Стрелковой Дивизии в микрорайоне Широкая Балка города Николаева. Пожарные локализовали пожар в 18:41 и ликвидировали в 18:48 на площади 8 кв. м, его повлекло нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.