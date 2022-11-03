В австралийском зоопарке пять львов сбежали из своего вольера

В Австралии пять львов спровоцировали чрезвычайную ситуацию в зоопарке после того, как сбежали из своего вольера.

Об этом сообщает BBC News.

Животных – одного взрослого и четырех детенышей – заметили возле вольера в сиднейском зоопарке Таронга. Зоопарк закрыли, против одного львенка пришлось применить транквилизатор, но всех львов обезопасили за считанные минуты. Никто не пострадал.

Исполнительный директор зоопарка Саймон Даффи назвал это "значительным инцидентом", который будет расследован. Он сообщил местным СМИ, что львы зашли на небольшую территорию, "прилегающую" к их вольеру, примерно в 100 метрах от места, где гости оставались в зоопарке на ночь. Эта территория была защищена двухметровым забором, обычно используемым для удержания людей на безопасном расстоянии, а весь зоопарк окружен забором по периметру. Записи с камер видеонаблюдения показали, что смотритель поднял тревогу в течение 10 минут после побега. Персонал быстро отреагировал, чтобы переместить всех людей на площадку в безопасное место. Четверо львов «спокойно вернулись» в свой вольер.