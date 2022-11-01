На Николаевщине «легковушка» наехала на пожилого пешехода - он скончался на месте ДТП

Вечером в среду, 2 ноября, в селе Веселиново Николаевской области автомобиль ВАЗ 2108, двигаясь по полевой дороге, допустил наезд пешехода. В результате происшествия мужчина погиб на месте происшествия.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Известно, что автомобилем управлял 33-летний водитель, погибшему было 64 года.

Следователи проводят расследование всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и устанавливают его причины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

«Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют любой информацией или стали свидетелями указанной автоаварии, полезную для следствия информацию сообщить по адресу: город Вознесенск, улица Киевская 24 или за 066-912-50-27, 068-733 12 82», - добавили в сообщении.

Напомним, как в Николаевской области грузовик съехал в кювет и перевернулся – водителя деблокировали спасатели.