В Одесской области на трассе перевернулся пассажирский автобус

В Одесской области 3 ноября недалеко от села Новокаменка Измаильского района в ДТП попал автобус Варна-Одесса.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что 49-летний водитель автобуса, двигаясь в сторону Одессы, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В салоне находились девять пассажиров и двое водителей. С места происшествия в больницу доставили трех пассажиров и водителя, находившегося за рулем.

Оба водителя прошли проверку на наличие алкоголя в крови – они трезвые. Продолжаются следственные действия.