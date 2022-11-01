В Польше микроавтобус с украинцами во время обгона столкнулся с грузовиком – погиб 13-летний подросток, еще три человека получили травмы

Утром 5 ноября в Польше на автотрассе между Тарновом и Дембицей произошло ДТП, в результате которого перевернулся микроавтобус с шестью гражданами Украины.

Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает inpoland.net.pl.

Машина с украинцами, которые направлялись в Жешув, по предварительным данным, во время обгона столкнулась с резко затормозившим грузовиком, (он ехал впереди в том же направлении), и ударилась в заграждение.

В результате микроавтобус перевернулся. По словам спасателей, раздавило 13-летнего подростка, он скончался на месте аварии.

Также три человека получили травмы – мужчина, женщина и ее шестилетний сын. Их отправили в больницу.

Напомним, как в Одесской области на трассе перевернулся пассажирский автобус.