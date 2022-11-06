В Украине от войны пострадали 20% заповедников и 3 миллиона га лесов

От войны активные боевые действия в Украине пострадали 20% природоохранных территорий Украины, а также 3 миллиона га лесов.

Об этом сообщили во Всемирном фонде природы WWF-Украина.

В русской оккупации остаются 8 заповедников и 10 государственных природных парков.

В частности, в зоне риска оказались 2,9 миллиона га Изумрудной сети, территории которой являются значительной частью природоохранной сети Европы и охраняются в рамках законодательства ЕС и Совета Европы.

Также под угрозой уничтожения находятся 16 объектов, защищаемых Рамарской конвенцией о водно-болотных угодьях, площадью почти 600 тысяч га. Эти территории имеют международное значение как среды водоплавающих птиц.

Например, водно-болотное угодье «Архипелаг Большие и Малые Кучугуры» площадью 7 740 га ныне деоккупировано, впрочем, из-за близкого расположения к линии фронта находится под угрозой уничтожения.

«Эти цифры могут расти, ведь на части территорий до сих пор продолжаются боевые действия, а остальные находятся под оккупацией или ожидают разминирования», – говорят в организации.

В WWF также призывают украинцев, любящих путешествовать по стране, обязательно предварительно выяснять, безопасна ли территория для посещения на сайте областной военной администрации.

«Этим вы позаботитесь не только о собственной безопасности, но и всего живого на соответствующей территории», – говорят во Всемирном фонде природы.

Напомним, экологии Харьковщины российские кафиры нанесли ущерб почти на 80 миллиардов гривен.