В Днепре патрульные спасли трехлетнего мальчика, которому стало плохо на улице

В четверг, 3 ноября, патрульные в Днепре помогли трехлетнему мальчику, которому стало плохо посреди улицы.

Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области.

Инцидент произошел на улице Калиновой, патрульные Михаил Горобцов и Владислав Федаш заметили зовущую на помощь женщину.

«Возле нее на земле лежал маленький мальчик. У него произошло судорожный припадок. Патрульные подбежали к ним. Пока один из полицейских вызвал скорую, другой контролировал дыхание мальчика и держал его в стабильном боковом положении», - говорится в сообщении.

Когда на место прибыла скорая, патрульные передали ребенка медикам и сопровождали их в больницу. Мать поблагодарила инспекторов за реагирование и помощь.

Напомним, в Николаеве патрульный и нацгвардеец спасли самоубийцу, прыгнувшую с моста.