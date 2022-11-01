В Николаевской области произошло два пожара в одном селе, а также загорелся автомобиль

В течение суток, 5 ноября, в Николаевской области возникли 3 пожара в жилом секторе.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

5 ноября в Службу спасения поступило сообщение о пожаре неэксплуатируемого дома в селе Новоочаков Березнеговатской территориальной громады. Спасатели потушили пламя на площади 70 кв. м. Позже сообщили о возгорании соломы на территории частного домовладения также в селе Новоочаков. Пожар был ликвидирован на площади 50 кв.м.

Кроме того, сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар легкового автомобиля Dewoo Lanos, припаркованного возле жилого дома на станции Каменный мост. Во всех трех случаях причина пожара устанавливается.