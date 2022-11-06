Ситуация с электроснабжением Киева тяжелая, но контролируемая, – Офис Президента

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что в воскресенье, 6 ноября, ситуация с электроснабжением в Киеве тяжелая, однако отключения контролируются.

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей в столице тяжелая. Наверное, каждый киевлянин чувствует это сейчас на себе. Но, что главное, временные отключения помогают энергетикам стабилизировать энергосистему. Не допустить массового отключения. Главное, что продолжающиеся сейчас временные отключения - контролируемые», - сообщил Тимошенко.

Утром «Укрнерго» сообщило, что диспетчерский центр предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения для потребителей в городе Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.