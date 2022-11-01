В Украине погиб российский священник, который советовал женщинам побольше рожать детей, чтобы легче отпускать их на войну

В Украине погиб российский священник Михаил Васильев, который ранее советовал женщинам больше рожать, чтобы не переживать за сыновей-военных.

Об этом сообщили в Московской патриархии.

«Настоятель патриаршего подворья при штабе ракетных войск стратегического назначения, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб на фронте», - говорится в сообщении.

В соцсетях сообщают, что Васильев получил ранение от разорвавшегося в 3 метрах от него снаряда HIMARS.

Михаил Васильев известен тем, что в эфире телеканала «Спас» на вопрос ведущей о том, понимает ли он чувства матерей, желающих избавить своих сыновей от мобилизации, ответил, что многодетным мамам легче расставаться со своими детьми.