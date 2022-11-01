В Украине погиб российский священник, который советовал женщинам побольше рожать детей, чтобы легче отпускать их на войну

В Украине погиб российский священник Михаил Васильев, который ранее советовал женщинам больше рожать, чтобы не переживать за сыновей-военных.
Об этом сообщили в Московской патриархии.
«Настоятель патриаршего подворья при штабе ракетных войск стратегического назначения, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб на фронте», - говорится в сообщении.
В соцсетях сообщают, что Васильев получил ранение от разорвавшегося в 3 метрах от него снаряда HIMARS.
Михаил Васильев известен тем, что в эфире телеканала «Спас» на вопрос ведущей о том, понимает ли он чувства матерей, желающих избавить своих сыновей от мобилизации, ответил, что многодетным мамам легче расставаться со своими детьми.
- Я понимаю, что каждой даме Господь в большинстве случаев попустил родить множество деток. И если дама, исполняя эту заповедь божью «плодитесь и размножайтесь», отказалась от искусственных средств прерывания беременности в самом широком спектре, то, очевидно, ребеночек у нее будет не один, а больше. А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться, — заявил священник.